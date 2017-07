Proteção Civil lança aviso para perigo de incêndio florestal

Devido a um agravamento das condições meteorológicas para os próximos dias, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e o Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS) avisam para o risco de incêndio florestais até ao próximo sábado, dia 15 de julho, devido ao tempo quente e seco e à permanência de vento moderado favorável à ocorrência e propagação de incêndios florestais.

A subida gradual da temperatura máxima até sábado,15 julho e a redução da humidade relativa do ar, sem retorno significativo durante a noite, são as causas para este alerta por parte das autoridades.

Durante esta quinta-feira, haverá um aumento da temperatura máxima para valores que podem atingir os 44°C em algumas regiões do interior, sendo que no concelho de Almeirim são esperados 39 graus celsius.

Na sexta e sábado a temperatura baixa para os 37 graus celsius. As temperaturas mínimas vão rondar entre os 16 e os 19 graus celsius e a humidade relativa do ar com valores entre os 10 e os 30%.

Em comunicado a Autoridade Nacional de Proteção Civil diz estar a acompanhar permanentemente a situação em estreita articulação com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e emitirá os avisos que se julguem necessários.

Índice de risco de incêndio muito elevado e máximo na região do Algarve, e em todas as regiões do interior. Salienta-se que a partir de amanhã o risco de incêndio apresenta um agravamento significativo em todo o território continental.