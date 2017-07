Tal como em anos anteriores, o Rotary Club de Almeirim promove no próximo dia 18 de Julho mais um Passeio com História.

Com concentração pelas 21 horas no Jardim da República realizaremos um percurso orientado pelo Profº Eurico Henriques, na zona das Ribeiras e uma com duração que se estima inferior a 1 hora.

Este passeio visa proporcionar um momento de encontro e de divulgação da história local que certamente interessará a todos os que se queiram associar a esta iniciativa.