Empresa almeirinense doa bens aos Bombeiros

A empresa Bom Caseiro, com sede na cidade de Almeirim, contribuiu com duas paletes de água para as Corporações de Bombeiros Voluntários de Almeirim e Municipais de Alpiarça.

As doações foram entregues na terça-feira, dia 11 de julho, no quartel dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e no quarta-feira, dia 12 de julho, no quartel dos Bombeiros Municipais de Alpiarça.

A direção dos Bombeiros Voluntários de Almeirim diz que este e “qualquer donativo que chega a esta Associação serve para melhorar as condições de trabalho dos operacionais e também para melhorar as condições dadas aos utentes que precisam dos Bombeiros todos os dias”.