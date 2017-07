Festas de Benfica do Ribatejo começam esta sexta-feira

As tradicionais festas de Benfica do Ribatejo regressam esta sexta-feira, dia 14 de julho, junto do pavilhão desportivo da Vila. Este ano o programa inclui algumas novidades tais como as vacadas e a tenda jovem.

As festas vão ser inauguradas esta sexta-feira, pelas 21h30, com o tradicional hastear da bandeira por parte do executivo da Câmara Municipal de Almeirim e da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo. De seguida, entra em palco o cantor Nelo Ferreira e logo após atua o Duo Jorge Paulo e Susana. O final da noite está reservado para a tenda jovem com DJ para animar os mais novos.

No sábado, dia 15 de julho, o certame inicia pelas 21h com a música popular dos Sopa da Treta, pelas 21h30 começa o festival de folclore onde atuam cinco ranchos de várias zonas do país. O baile popular com Borges e Nelson vai animar os festivaleiros até à vacada que inicia pelas 00h15. A animação está assegurada o resto da noite na tenda jovem.

O domingo, 16 de julho, começa com um passeio de pasteleiras, pelas 9h. A noite é de marchas com os grupos da Tapada e de Benfica do Ribatejo, pelas 21h. O palco fica a cargo da Banda Karma a partir das 22h e acaba com fogo de artificio a partir das 23h55. A tenda jovem estará aberta a partir da 1h.

Para além dos espetáculos quem for visitar as Festas de Benfica do Ribatejo tem a oportunidade de degustar a gastronomia local nas tasquinhas.