Atleta almeirinense é o nono melhor do mundo

O atleta Rui Loureiro conquistou o 1º lugar no escalão e 9º lugar na geral no Campeonato do Mundo de Obstáculos. A prova de nível mundial realizou-se este sábado, 15 de julho, em Ciudad Rodrigo, na Província de Salamanca.

“Já está, se poderia ter corrido melhor? Sim, mas não consigo estar mais contente com a classificação que obtive!” descreve ao nosso jornal.

Rui Loureiro representou recentemente a secção de Desportos de Montanha da Ass. 20kms de Almeirim no Campeonato da Europa de Obstáculos que se realizou na Holanda.