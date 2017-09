Choque aparatoso entre ligeiro e pesado provoca um ferido junto à Vala Real

Um choque aparatoso entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias provocou esta terça-feira, 12 de setembro, um ferido ligeiro, no cruzamento da Estrada do Meio com a Estrada Nacional nº114, em Almeirim.

O acidente deu-se cerca das 22h15 e na sequência do embate as viaturas ficaram imobilizadas no meio da via. O trânsito esteve cortado perto de duas horas. As autoridades efetuaram o desvio no cruzamento da tapada e junto às bombas da Galp, em Almeirim.

Um homem de 75 anos é a única vítima, que teve de ser desencarcerada da viatura pelos bombeiros. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Santarém.

No local estiveram 10 elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim apoiados por três viaturas. A GNR tomou conta da ocorrência e está a investigar as causas do acidente.