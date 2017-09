Temperaturas baixam a partir de quinta-feira

As temperaturas no concelho de Almeirim vão descer até domingo, entre quatro e sete graus celsius devido a uma massa de ar polar, que vai provocar também um aumento da intensidade do vento.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informa que durante esta quarta-feira o céu vai estar pouco nublado ou limpo, com alguma nebulosidade matinal e vento moderado de noroeste durante a tarde, com temperaturas ainda agradáveis. A partir de quinta-feira, 14 de setembro, as temperaturas máximas baixam para os 26º celsius e as mínimas até aos 12º celsius.

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista Maria João Frada diz que na origem de tudo isto “está a influência de um anticiclone que está a nordeste dos Açores que se estende em crista até ao território do continente. No entanto, a partir do final da manhã de quinta-feira, a crista vai estender-se até à Islândia e começamos a ter a entrada de uma massa de ar polar mais fria, mais seca, que vai passar a uma superfície frontal fria de fraca atividade”

A partir do início da próxima semana a tendência será para uma subida dos valores da temperatura máxima, que podem chegar superar os 30 graus celsius.

Com JN