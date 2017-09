Empresário de Fazendas de Almeirim morre em colisão frontal (VÍDEO)

Um morto e um ferido ligeiro é o resultado de um violento choque frontal na noite de quarta-feira, 13 de setembro, entre uma viatura ligeira de passageiros e um pesado de mercadorias, na Estrada Nacional nº118, em Benfica do Ribatejo. O alerta deste acidente foi dado pelas 23h48.

A vítima mortal resultante deste acidente é Francisco Pintor, de 53 anos, residente em Fazendas de Almeirim, que deixa viúva e três filhas, uma delas menor. A vítima ainda foi alvo de manobras de reanimação pela equipa da VMER mas acabou por não resistir ao graves ferimentos, tendo sido o óbito declarado no local. O condutor do pesado de mercadorias ficou com ferimentos considerados leves.

Tudo indica que o carro do empresário não fez a curva e bateu no camião. Com a violência do impacto arrancou uma roda do camião e foi chocar com dois veículos que se encontravam estacionados a cerca de 50 metros.

O choque foi de tal ordem violento que pessoas que moram a mais de 500 metros do local do acidente ouviram o estrondo.

No local esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém e 14 elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim apoiados por quatro viaturas.

A GNR de Almeirim, a Brigada de Trânsito e o Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) tomaram conta da ocorrência e estão a investigar as causas do acidente.

A via de circulação esteve cortada e o trânsito desviado pelas vias secundárias.