O Núcleo de Árbitros da Lezíria do Tejo vai receber, em Almeirim, o Árbitro Internacional Hugo Miguel. Esta sessão teórica terá lugar no dia 21 de setembro de (quinta-feira), pelas 20:45 horas, com o tema “Formulação de objetivos” no Auditório do Estádio Municipal em Almeirim

O Núcleo de Árbitros da Lezíria do Tejo convida todos os interessados a estarem presentes em mais uma jornada em prol da nossa arbitragem.