Exposição reabre Escolas Velhas (fotogaleria)

As Escolas Velhas estão reabertas com a Exposição “Igreja do Divino Espirito Santo: a recuperação de um edifício com muito significado para Almeirim”.

Em fevereiro de 2014, a Câmara Municipal de Almeirim lançou o concurso para a primeira fase das obras de reabilitação das “Escolas Velhas”.

Aqui vai funcionar o Centro de Interpretação Histórica. A Câmara vai fazer um protocolo com a Associação do Património para a transferência de algum espólio da associação para este espaço e, dependendo de fundos comunitários, poderão ser feitas mais obras no interior.

Da ideia inicial faz também parte a transferência do Museu (que funciona no Centro Coordenador de Transportes) para este espaço.

O Almeirinense sabe que Pedro Ribeiro gostava de adquirir o terreno ao lado das Escolas Velhas para ampliação deste que será o grande pólo de cultura almeirinense.