Chegou a hora!!!

Estamos a pouco horas de começar a semana de debates promovida pelo jornal O Almeirinense em parceria com o Almeirim 2017 e os preparativos decorrem já a grande velocidade para melhorar o evento face ao de 2013.

De segunda a sexta, os almeirinenses poderão ficar a par de todas as ideias dos candidatos autárquicos em cinco debates. Segunda-feira, na Raposa; Terça-feira, em Benfica do Ribatejo; Quarta-feira, em Almeirim (Junta de Freguesia); Quinta-feira, em Fazendas de Almeirim e na Sexta-feira, no grande debate à Câmara Municipal.

Os detalhes técnicos estão a ser ultimados pela equipa que ao longo da semana vai promover estes debates. Este ano várias alterações há a registar face há quatro anos atrás: todos os debates vão decorrer ao ar livre e todos contarão com cronometristas, para que nada falhe na gestão dos tempos.

Este ano também, todos os debates são precedidos por um momento de animação, que contará com actuações musicais, numa verdadeira “Festa da Democracia” promovida pelo jornal O Almeirinense.

A partir de segunda-feira, sempre às 21h, contamos consigo.