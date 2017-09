Diego Ventura indulta toiro em Múrcia

Diego ventura escreveu mais uma página dourada na história da tauromaquia, este domingo, dia 17 setembro, em Múrcia. “Indultou” o segundo toiro do seu lote da ganadaria Los Espartales.

No seu primeiro esteve simplesmente fantástico, tendo no segundo gerado um clima de apoteose. Colocou ferros de “Praça a Praça”, com vistosas piruetas, com o cavalo “Nazari” que esteve sublime, rematando a faena com o cavalo “Dólar”, com um fantástico par de bandarilhas a duas mãos.

Com o público em delírio pedindo o “indulto”, Diego Ventura sacou da muleta e desenhou um série de naturais de outro mundo, tendo o Presidente (Diretor) concedido o “indulto” e atribuindo a Diego Ventura duas orelhas e o rabo simbólicos. Mais uma tarde histórica de Diego Ventura!

Eh Toiro na Chamusca

A castiça Praça de Toiros da Chamusca recebe no próximo dia 5 de outubro (feriado nacional), pelas 17h, uma corrida de toiros inserida nas festividades do Eh Toiro.

Estarão em praça os Cavaleiros Manuel Telles Bastos, João Telles Jr. e Duarte Pinto. Pegam os Forcados Amadores de Santarém e do Aposento da Chamusca. Lidam-se toiros de António Charrua.