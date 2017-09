Criança atropelada em Paços dos Negros

Um criança de 15 de meses ficou com ferimentos considerados leves na sequência de um atropelamento dentro de uma garagem cerca das 16h20 de terça-feira, 19 de setembro, junto às bombas de gasolina, em Paço dos Negros.

Segundo foi possível apurar um familiar da criança estaria a sair com o carro da garagem não se terá apercebido que a criança se colocou atrás do carro. Ao fazer marcha-atrás chocou com a vítima provocando ferimentos nos membros inferiores e na face. A criança foi transportada ao Hospital de Santarém para avaliar os ferimentos causados.

No local estiveram oito elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim apoiados por duas viaturas. A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.