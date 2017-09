Futalmeirim apresenta-se com o Sporting mas desiste do campeonato

A equipa de futsal senior do Futalmeirim desistiu de participar no Campeonato Distrital da Associaçãode Futebol de Santarém.

Recorde-se que o Sporting Clube de Portugal realizou, no sábado, dia 2 de setembro um jogo particular, no Pavilhão Alfredo Bento Calado, para apresentação da equipa sénior do Futalmeirim.

Apesar de todo o entusiasmo criado em torno da equipa, a direção não conseguiu que participassem no distrital da AFS.

Ainda não são conhecidos os motivos desta desistência.

Esta segunda-feira, dia 18, a Sede da Associação de Futebol de Santarém recebeu os sorteios. Conheça aqui o resultado desses sorteios.