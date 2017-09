Radioamadores reunidos em Almeirim

A Associação de Radioamadores do Ribatejo (ARR) vai organizar, no dia 23 de setembro, o colóquio “Radioamadorismo XXI”, no cineteatro de Almeirim.

“Reverse Beacon Network”, por Felipe Ceglia, “Atividades SOTA – Summits On The Air”, por Pedro Carvalho, “Contesting e DX – dois pilares do radioamadorismo”, por José Carlos, e “Rede de deteção de descargas atmosféricas”, por Carlos Mourato são os temas abordados neste congresso .

O colóquio tem os apoios da ANACOM e da Câmara Municipal de Almeirim. Os participantes vão fazer degustações gastronómicas, visitas programadas ao património da cidade para as famílias e acompanhantes dos radioamadores.