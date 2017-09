Almeirim leva mais de 50 à “Tarde do Fogareiro” na Moita

Um grupo de 51 pessoas representou o concelho de Almeirim na tradicional “Tarde do Fogareiro”, que se realizou na passada sexta-feira, 15 de setembro, na Moita.

O grupo de almeirinenses marca presença na “Tarde dos Fogareiros” há sete anos. Rui Taborda, foi o primeiro a ir às festas da Moita para a Tarde do Fogareiro, com os seus camaradas do Navio Vasco da Gama que se juntaram para uma tarde de descontração e de convívio. Rui ficou fascinado com o espírito da festa e decidiu levar os amigos de Almeirim no ano a seguir. A partir daí foi sempre a crescer e em 2017 já levaram 30 pessoas do concelho.