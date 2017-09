A unidade móvel do Instituto Português do Sangue está, esta quarta-feira, dia 20, à sua espera no Parque Lourenço de Carvalho (Esplanada das Laranjeiras em Almeirim).

“Venha dar sangue. Venha dar vida!”, apela o Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Almeirim que lembra ainda que “também poderá fazer a sua inscrição como dador de medula”.