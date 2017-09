Esgrima Lusitana vai ser uma realidade em Almeirim

Um novo grupo de treino de Esgrima Lusitana – Jogo do Pau Português vai ser constituido em Almeirim para a época 2017/2018, a começar no Pavilhão dos Bombeiros Voluntários de Almeirim das 11h30 às 13h já a partir de sábado, dia 14 de outubro. O projeto é apoiado pela Associação Esgrima Lusitana Cascais em conjunto com Escola do Santo Condestável, o Dojo de Almeirim e a SADA – Associação Vinte Quilómetros de Almeirim.

No seguimento do sucesso da aula que decorreu no último curso de fim de época em Almeirim e do interesse demonstrado pelos organizadores e participantes deste curso, foi lançado à Escola do Santo Condestável o desafio de tentar criar uma classe de treino regular em Almeirim, onde pudesse ensinar a arte marcial tradicional Portuguesa Jogo do Pau | Esgrima Lusitana.

A organização acredita na raça e tradição Ribatejana e que a aposta será bem sucedida. “Este o primeiro passo para a implantação de um núcleo de treino da arte marcial tradicional portuguesa. Será o principio de uma longa e bem sucedida parceria”, refere a organização.

A Esgrima Lusitana Cascais, vai apoiar o lançamento deste projeto representando a Escola do Santo Condestável, durante a sua fase de lançamento, com a participação dos professores Ricardo Moura e Frederico Martins apoiados pelo atleta António Garcia.

Este grupo está dependente de um número mínimo de participantes. Para mais informações deve contactar para: 962404516.