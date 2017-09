O mercado mensal de Almeirim acontece sempre no primeiro domingo de cada mês e o próximo dia 1 de outubro não é exceção. Apesar de ser o dia de eleições autárquicas, a data da feira não foi alterada pelas entidades competentes.

Há quatro anos atrás este problema não se verificou pois as eleições foram no dia 29 de setembro e o mercado mensal de Almeirim decorreu no dia 6 de outubro.