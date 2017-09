CM Telecom Consult & Repair em Santarém

César Miranda é o proprietário do espaço, que decidiu sair da sua zona de conforto e abriu uma empresa de reparação de telemóveis e computadores na capital do distrito. A loja oferece uma grande variedade de serviços aos seus clientes. A novidade é a aposta nos telemóveis Iphone usados com garantia Apple, com as mais diversas opções: cor e capacidade de armazenamento.

Quando abriu, e porquê esta área de negócio?

A nossa loja abriu no dia 5 de maio de 2017 com o objetivo de fazer frente à lacuna existente na empresa há vários anos. Anteriormente, a empresa tinha o nome de CM Telecom Consult pois apenas fazia consultadoria ao ramo empresarial. Ao longo do tempo, muitos dos clientes empresariais necessitavam de um local de confiança onde pudessem reparar os seus equipamentos, sejam eles telemóveis, tablets ou computadores. Desta forma, a abertura da loja foi com o objetivo de fazer frente a esta lacuna existente na empresa, passando a mesma a chamar-se CM Telecom Consult & Repair.

Que serviços e produtos podemos aqui encontrar?

A nossa loja cai sobre a vertente das telecomunicações onde o cliente pode subscrever planos das operadoras de telecomunicações Meo, Nos, Vodafone e Nowo. Estamos a operar também na área das reparações a nível de Hardware e Software de todo o tipo de telemóveis, computadores, tablets, consolas, entre outros.

Na nossa loja é possível também adquirir os mais diversos tipos de telemóveis e tablets de várias marcas e temos também, além de Iphones novos, somos os únicos na região a ter como opção Iphones usados de exposição com garantia Apple com as mais diversas cores e capacidade de armazenamento.

Para complementar, temos também disponíveis os mais diversos tipos de acessórios, como capas, adaptadores, carregadores, powerbanks, vidro temperado de titânio, entre outros.

Porquê Santarém?

Sendo Santarém capital de distrito e um ponto central da nossa região, fazia todo o sentido abrir a loja nesta zona tendo a oportunidade de estarmos abertos num local incógnito para a cidade, visto ser o edifício do Antigo Clube Nokia.

O que vos diferencia?

Na nossa loja temos a possibilidade de ter várias vertentes de negócio, sendo elas a vertente das telecomunicações, venda ao público de equipamentos e acessórios e a vertente das reparações, tudo isto num único espaço.

Horários e contactos

De segunda a sexta-feira encontramo-nos abertos das 9:30 às 19 horas.

Ao sábado encontramo-nos abertos das 10 horas às 13 horas e das 15 horas às 18 Horas.