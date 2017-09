Festival de Talentos em Almeirim

No dia 30 de setembro, vai decorrer, em Almeirim, um Festival de Talentos, nomeadamente,dueto músical,aula de zumba, actuação da escola de música social da Associação, pinturas faciais, demonstração de artesanato,doçaria, entre outras atividades realizadas por utentes e amigos da Associação ProAbraçar.

Esta apresentação e talentos irá decorrer no jardim da Zona Norte e terá inicio pelas 14h30 até as 18:00h, junto ao bar da Zona Norte. Este evento é promovido pela Associação ProAbraçar e o Conselho Local de Cidadãos do Núcleo Distrital de Santarém da EAPN PT no âmbito do trabalho desenvolvido com famílias carenciadas do concelho de Almeirim.

Este evento tem como principais finalidades a inclusão social das famílias apoiadas, a dinamização junto da comunidade local, apresentação de várias actividades artísticas e promoção do diálogo intercultural através de talentos .