Já é conhecido o sorteio das séries do campeonato distrital do Inatel, prova que arranca no dia 8 de outubro.

Ditou o sorteios que Raposa, Paços Negros, Lamarosa, Marianos e Santo Estêvão ficassem na mesma série.

Na primeira jornada o Marianos vai folgar e defrontam-se:

Raposense – Lamarosa

Estevense – Paço dos Negros