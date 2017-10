Paço dos Negros joga primeira Supertaça do Inatel

A Fundação INATEL, em parceria com a Câmara Municipal de Coruche, e o clube CCD JU Figueirense, levam a efeito, no próximo dia 5 de outubro, no Estádio Municipal Professor José Peseiro, em Coruche, a primeira edição da Supertaça Fundação INATEL Santarém.

Esta final marca o início da nova época desportiva da Liga Fundação INATEL que arranca no fim de semana seguinte – 7 outubro.

Programa | 5 de Outubro de 2017

Local: Estádio Municipal Professor José Peseiro – Coruche

14:00 Animação – Zumba JUF e Escola ELZ

16:00 Supertaça Fundação INATEL – Santarém | JU Figueirense vs ADCR Paço dos Negros

18:00 Entrega de troféus