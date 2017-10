O candidato do Partido Socialista, Pedro Ribeiro, renovou nas eleições do dia 1 de outubro a maioria absoluta conquistada em 2013. Pedro Ribeiro ganhou ainda um vereador, conquistando seis mandatos, com a CDU a garantir o único vereador da oposição.

Um dia depois do dia histórico, Pedro Ribeiro falou em exclusivo ao nosso jornal e à Almeirinense TV para reconhecer que uma vitória tão expressiva era difícil de imaginar.