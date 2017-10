Um dia após a reeleição, Pedro Ribeiro abre circular urbana “Sousa Gomes” ao trânsito

Ao final de cerca de dois anos o troço da circular urbana de Almeirim, entre a EM 578 e a Rua do Moinho de Vento, foi aberta ao trânsito pelo ainda atual executivo camarário. A cerimónia oficiosa foi efetuada ao início da tarde de segunda-feira, dia 2 de outubro.

O presidente reeleito Pedro Ribeiro, os vereadores e até a oposição puseram as mãos à obra e retiraram as baias que impediam a passagem de automóveis. A obra teve um custo de cerca de meio milhão de euros sendo que a ciclovia foi comparticipada por fundos comunitários.

O nome atribuído a esta via de circulação será José Sousa Gomes em homenagem ao falecido ex-presidente da Câmara Municipal de Almeirim.

O próximo troço da circular irá da nova rotunda na Estrada do Moinho de Vento até ao prolongamento da Avenida da Liberdade, no bairro do “Pupo”. O Almeirinense apurou que este novo troço já tem alguns terrenos adquiridos pela autarquia estando outros a ser negociados. É desejo do novo executivo que arranque dos trabalhos desta via comece já no início do próximo ano.