20 kms sobem ao pódio

No passado dia 24 de setembro, decorreu a 4ª Prova do Circuito de BTT do Alto Alentejo, em Castelo de Vide, mais precisamente na Barragem de Póvoa e Meadas. A equipa dos 20 kms de Almeirim esteve presente com 18 atletas, conquistando 8 troféus individuais, e dois primeiros lugares por equipas, quer na categoria de escolas, quer em competição.

Para além dos primeiros lugares na classificação por equipas, os atletas da associação de ciclismo dos 20kms obtiveram os seguintes resultados individuais:

ESCOLAS

Bárbara Cunha, 2ºlugar (Benjamins F)

Sofia Kuzyk, 3ºlugar (Benjamins F)

Simão Pombas, 5ºlugar (Benjamins)

Rodrigo Alves, 9ºlugar (Benjamins)

Pavlo Kuzyk, 1ºlugar (Iniciados)

Rui Jorge Caniço, 3º lugar (Iniciados)

Bernardo Rosa, 6º lugar (Iniciados)

Martim Freitas, 10ºlugar (Iniciados)

Maria Caniço, 4ºlugar (Infantis F)

Duarte Galvão, 2ºlugar (Infantis)

Duarte Santos, 10ºlugar (Juvenis)

Flávio Teixeira, 18º lugar (Juvenis)

COMPETIÇÃO

João Macedo, 1ºlugar (Cadetes)

Andreia Silva, 2º lugar (Cadetes F)

Lúcio Luz, 9ºlugar (Cadetes)

Ricardo Teles, 14º lugar (Cadetes)

David Alves, 6ºlugar (Juniores)

Paulo Cassaca, 3ºlugar (Master 40)