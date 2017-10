Cadete dos Bombeiros de Almeirim ferido em acidente junto ao Centro de Saúde

Um jovem ficou com ferimentos leves na sequência de um choque entre um motociclo e um carro sem carta esta quarta-feira, 4 de outubro, no entroncamento da Rua Bernardo Gonçalves com o Centro de Saúde, em Almeirim. O alerta desta ocorrência foi dado cerca das 17h20.

A vítima deste acidente é um jovem de 16 anos, cadete nos Bombeiros Voluntários de Almeirim, que seguia no motociclo. O embate ocorreu quando o veículo sem carta estaria a curvar para a rua do Centro de Saúde. O jovem cadete foi encaminhado ao Hospital Distrital de Santarém com ferimentos considerados ligeiros.

No local estiveram oito elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim apoiados por duas viaturas. A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.