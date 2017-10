Confraria da Cerveja entronizou vários famosos em Santarém

A Confraria da Cerveja entronizou 45 novos Confrades na sua XVª edição, que teve lugar na quarta-feira 4 de outubro, no Convento de São Francisco, em Santarém.

A Vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, Susana Pita Soares, o Político Luís Marques Mendes, o Comediante Guilherme Geirinhas, o Ex-Futebolista Nuno Gomes, o Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses Jaime Marta Soares e o Presidente do Comité Olímpico Português José Manuel Constantino são alguns dos nomes dos mais recentes Confrades da Cerveja em Portugal. Na cerimónia de entronização os 45 novos Confrades comprometeram-se na divulgação, prestígio e dignificação da cerveja.

Nuno Pinto de Magalhães, o Grão-Mestre da Confraria da Cerveja destaca “a importância de honrar a cultura desta bebida secular num país em que esta assume especial relevância no setor das bebidas. É nesta cerimónia que colaboradores das cervejeiras, personalidades nacionais, líderes de opinião e parceiros do setor se juntam para defender e promover este néctar tão apreciado pelos portugueses”.

Desta Confraria destacam-se como seus Grãos Mestres sucessivos, Manuel Ferreira de Oliveira, António Pires de Lima e Alberto da Ponte, tendo nesta cerimónia Nuno Pinto de Magalhães, no termo do seu mandato, passado o testemunho a Rui Lopes Ferreira, atual CEO da UNICER.

Além da habitual cerimónia, os novos Confrades e os já entronizados de outras edições juntaram-se num cortejo que percorreu as ruas de Santarém e assistiram a uma atuação do Rancho Folclórico do Vale de Santarém, regressando no final para o Convento de São Francisco para um jantar.

A XVª cerimónia da Confraria da Cerveja, realizada pela primeira vez numa cidade ribatejana, já entronizou, ao longo destes anos, mais de 600 membros entre Confrades de Honra, Confrades Protetores e Confrades Mestres. Fazem já parte da Confraria da Cerveja nomes como António Costa, Carlos Moedas, Fernando Gomes, Manuel Carrageta, Sónia Araújo, Dom Duarte Pio de Bragança, Paula Lobo Antunes, Sílvia Rizzo, Luís Represas, César Mourão, Cláudia Jacques, Carlos do Carmo, Júlio Isidro, Simone de Oliveira e Paulo Baldaia.

Fotogaleria: