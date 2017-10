A primeira jornada da fase de grupos da Taça do Ribatejo não podia ter corrido melhor para as equipas do concelho: o U. Almeirim ganhou, no Porto Alto, à AREPA por 4-1 e o Fazendense bateu o Benavente, também fora, por 1-0 com um golo de Licá.

O Benfica do Ribatejo que também está no grupo 6 folgou e na próxima jornada desloca-se a Fazendas de Almeirim.

Os unionistas, também no dia 15 de outubro, recebem o GD Glória.