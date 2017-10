Artista almeirinense pinta mural de 10 metros de altura em homenagem aos Bombeiros

João Francisco Domingos, Bigod no mundo artístico, natural de Benfica do Ribatejo, pintou recentemente um mural de dez metros de altura por sete de largura para os Bombeiros Voluntários da Trofa, para a comemoração do aniversário da corporação.

O mural de homenagem aos bombeiros portugueses, foi feito em colaboração com André Calado (“André Nada”), que convidou o jovem artista dos Cortiçois para o desenvolvimento da peça em que os dois fundissem o estilo de cada artista.

Em declarações a O Almeirinense, o artista almeirinense revela que este é um trabalho é uma homenagem “não só aos Bombeiros Voluntários da Trofa bem como a todos os bombeiros que todos os dias dão das suas vidas para ajudar os outros”.

Este é o trabalho de maior dimensão de João Domingos, que tem vindo a percorrer o país em festivais dedicados à Arte Urbana. O almeirinense foi também o coordenador do projeto FIFCA-Route 118 que decorou as ruas de Benfica do Ribatejo em 2016.

Bigod tem dois murais bem próximos para o público apreciar, um em Benfica do Ribatejo com 5m de altura por 25m de comprimento e outro em Alpiarça com 6m altura por 28 m de comprimento.