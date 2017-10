Renovado Gil Vicente Bar inaugurado este sábado

Fernando Goes e Vítor Silva, dois conhecidos empresários almeirinenses, inauguram este sábado, dia 7 de outubro, o renovado Gil Vicente Bar, situado na Rua Gil Vicente, na zona do Pupo.

O novo espaço terá um diferente serviço de bar, oferecendo a possibilidade aos clientes de apreciar um bom vinho, comer petiscos e provar as várias tostas. A animação da inauguração ficou a cargo do DJ Rui Leiria.

O horário semanal será diferente do habitual, abre entre as 13h e as 17h e durante a noite das 21h às 2h durante a semana. Às sextas, sábados e domingo o horário noturno é alargado até às 4h.