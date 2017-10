Acidente insólito com pesado de mercadorias em Almeirim

Um acidente entre um veículo pesado de mercadorias e um ligeiro de passageiros provocou esta manhã, 9 de outubro, o corte do trânsito junto ao Posto de Correios, em Almeirim.

O caso é insólito pois já não é normal um pesado daquela dimensão passar pelo centro da cidade, um dos locais mais movimentados de Almeirim. Torna-se ainda mais insólito quando o condutor do ligeiro para facilitar a passagem ao pesado que ia em direção à rua do Pinhal, circula em contra-mão e quando está quase a passar embate na traseira do camião.

O choque ocorreu por volta do meio dia e só ficou resolvido perto das 12h30, o que provocou o corte daquela via de circulação. Do acidente resultaram apenas danos materiais na viatura ligeira.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.