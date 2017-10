Footkart mete-se na “guerra” Benfica-Sporting

No passado dia 5 de outubro a equipa do Footkart do escalão de Sub-8 (jogadores nascidos em 2010) participou num torneio organizado pelo Clube Desportivo Fátima em que participaram 20 equipas de todo o país.

Na fase de grupos o Footkart conseguiu vencer todos os seus jogos respetivamente, Minde, Fátima, Ourém e Benavente. Nos quartos de final defrontou o União de Tomar tendo alcançado a passagem às meias finais nos penalties.

No final do jogo o resultado encontrava-se num nulo para ambas as equipas tendo após a marcação de três grandes penalidades para cada um dos clubes o Footkart vencido por três a dois. Na meia final a expetactiva era grande pois coube-nos defrontar o Sport Lisboa e Benfica (equipa oficial de competição). No final, a alegria não podia ser maior após uma vitória por dois a zero sobre uma equipa muito competitiva e de dimensão internacional. Na final, novamente outra equipa de dimensão internacional, o Sporting Clube de Portugal (equipa oficial de competição). Após o tempo de jogo (30 minutos) o resultado final encontrava-se numa igualdade a uma bola pelo que tivemos novamente de ir para as grandes penalidades.

“Desta vez não conseguimos vencer e perdemos por dois a zero. De realçar o torneio fantástico que a equipa fez num dia com sete jogos e que estamos a falar do escalão do Torneio Internacional Prof. José Peseiro pelo que aumenta a expectativa para a participação da equipa no mesmo. A equipa ajudou ainda o nosso Santiago Costa a alcançar um torféu individual de melhor guarda-redes do torneio”, diz Vasco Carvalho a O Almeirinense.

Torneio Fátima sub 8

Footkart 17 Minde 0

Footkart 14 Fátima 0

Footkart 7 Ourém 0

Footkart 2 Benavente 1

Quartos final

Footkart 0 tomar 0 (3-2)

Meia final Footkart 2 Benfica 0

Final

Footkart 1 Sporting 1 (1-2)