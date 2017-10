Melhor era impossível: U. Almeirim vence todos os jogos do fim de semana

Não é habitual, vencer todos os jogos do dia, muito menos habitual, é vencer todos os jogos realizados num fim-de-semana. O facto aconteceu esta semana no U. Almeirim e representa a vitória de sete equipas noutros tantos encontros.

No futebol 7, os sub-10 e os sub-11 superaram, no sábado, Águias de Alpiarça e Ouriquense, respetivamente, enquanto os Infantis aplicavam uma derrota pesada aos scalabitanos do Soccer Scalabis.

No futebol 11, os Juvenis B venceram, também no sábado, por 2-1, o Ouriquense, enquanto os Juniores começaram o ataque ao Campeonato Distrital da 1ª divisão, da melhor maneira, ao vencerem em Salvaterra por 4-1.

No domingo foi a vez dos Iniciados superarem pela margem mínima o AR Porto Alto, num jogo intenso, terminando este fim-de-semana azul na vitória clara por 2-0 dos seniores, no Campo de Santa Iria, frente aos “Caixeiros” GFEC. O reforço Persi voltou a faturar e fez os dois golos da vitória unionista.