Cristina Branco leva «Menina» ao Teatro Virgínia

Cristina Branco é sinónimo de sofisticação. Dentro de uma área de fortes raízes conservadoras e tradicionalistas como é o caso do fado, Cristina Branco apresenta sempre uma alternativa alicerçada no profundo conhecimento dos poetas e poemas que interpreta, em compositores requintados e em músicos de excelência que transpõem uma aura única ao vivo.

“Menina” é o título do seu mais recente trabalho com temas originais de autores como Filho da Mãe e André Henriques (Linda Martini), Cachupa Psicadélica, Mário Laginha e António Lobo Antunes. Um disco de novas abordagens, de novos compositores de várias latitudes da música portuguesa como os já referidos, mas também como Peixe e Nuno Prata (Ornatos Violeta), Pedro da Silva Martins e Luís Martins (Deolinda), Jorge Cruz (Diabo na Cruz), Luís Severo (Cão da Morte), um fado tradicional (com texto de Amália), e textos de Ana Bacalhau (Deolinda) e Kalaf (Buraka Som Sistema).

“Menina” recebeu em março de 2017 o Prémio de Melhor Disco de 2016 pela Sociedade Portuguesa de Autores. Cristina Branco foi nomeada para os Globos de Ouro como Melhor Intérprete Individual em 2016 pelo disco “Menina”.

O concerto terá início às 21h30 e os bilhetes, que têm o custo de 10€ (sendo aplicáveis descontos), podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Virgínia ou online em www.bol.pt . No final do espetáculo haverá uma sessão de autógrafos.