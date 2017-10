Depois das searas … mulheres ajudam Junta na limpeza

Depois de terminado o trabalho de grande desgaste no campo, algumas habitantes de Benfica do Ribatejo decidiram colocar mãos à obra e dar uma ajuda à Junta com trabalhos de limpeza junto ao Pavilhão Desportivo.

A Junta tem sentido muitas dificuldades em recrutar mais pessoas para o serviços de limpeza e também porque pretende concluir as obras no refeitório da escola, todos os trabalhadores têm estado afetos a essa obra. Não tendo meios para fazer face à necessidade de limpeza de outros espaços, em plena campanha eleitoral, surgiu a ideia de um conjunto de mulheres fazer graciosamente esse trabalho. E assim foi…

“Grande exemplo de civismo. Voluntariado para ajudar na limpeza dos jardins. Obrigada a estas senhoras pela disponibilidade. A Freguesia de Benfica do Ribatejo agradece”, destacou a reeleita Presidente de Junta, Cândida Lopes.

A Presidente da Junta gostaria que a envolvência com a comunidade continuasse e fosse até reforçada com a participação de jovens e menos jovens, até na troca de saber.