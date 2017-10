António Costa orgulhoso com vitória de Pedro Ribeiro

Pedro Ribeiro fez história no dia 1 de outubro. Conseguiu a maior votação de sempre em termos de percentagem (73,88% em 2017, e o melhor registo anterior datava de 1993 com 61, 75%) e a segunda maior no número de votos (1993 conseguiu 7091 votos e agora 6793).

Nunca antes o concelho de Almeirim teve uma representatividade tão desequilibrada como a que vai governar os destinos da Câmara até 2021, com seis mandatos contra um da CDU.

Saiba o que disse o primeiro ministro António Costa sobre a vitória do Presidente da Câmara de Almeirim na edição impressa numa banca perto de si.