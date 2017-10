CDOS deve arrancar ainda este mês e termina em 2019

A Câmara Municipal de Almeirim recebeu o visto do Tribunal de Contas para construção do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS). As obras devem começar ainda em outubro e devem estar concluídas até final de 2019.

A terceira e última fase do projeto do “Campus da Proteção Civil de Almeirim” vai um complexo único em Portugal.

“Este era o último procedimento necessário para se iniciar a construção. Uma parceria entre a Camara e a Autoridade Nacional de Proteção Civil com fundos comunitários a 95%. E assim ficam sediados definitivamente cerca de 100 profissionais da proteção e socorro no nosso concelho”, destaca Pedro Ribeiro no anúncio que fez nas redes sociais.

Este edifício do CDOS servirá de modelo para todos as novas construções a realizar no País.