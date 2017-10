FIFCA representa Almeirim em festival grego

O Grupo FIFCA Portugal, em representação da Cultura do Concelho de Almeirim participou na Grécia, de 22 a 28 de Setembro, representando Portugal no International Folk and Modern Dance Festival “Hanioti” com a presença de várias delegações internacionais, em demonstrações de trajes, canto e dança.

A delegação ribatejana do Festival Internacional de Folclore, Cultura e Artes do concelho de Almeirim – FIFCA participou com 17 elementos de vários quadrantes ligados à cultura do Concelho de Almeirim. Por seu lado, para esta comitiva, o FIFCA endereçou vários convites a elementos que se disponibilizaram para participar nesta delegação, encontrando-se elementos de Paço dos Negros, Fazendas e Benfica do Ribatejo nesta comitiva.

Esta é a segunda experiência no âmbito da Associação FIFCA, que pretende promover internacionalmente todas as formas de cultura do concelho e da região, através da interação entre associações locais e internacionais. De facto, o FIFCA – Festival Internacional de Folclore, Cultura e Artes do concelho de Almeirim – deu agora um passo decisivo na sua capacidade de afirmação regional ao constituir-se como uma associação cultural de âmbito mais abrangente, tendente ao desenvolvimento das gentes deste concelho e da sua região de influência.

Esta associação no concelho de Almeirim pretende promover várias iniciativas culturais e outras, de âmbito nacional ou internacional, em prol do desenvolvimento do concelho e do sector cultural, como área preferencial da sua atuação. Desta experiência vão desenvolver-se importantes parcerias de cooperação internacional, a desenvolver nos próximos meses.

Na base dos objetivos desta cooperação, serão endereçados convites a várias Associações Culturais do Concelho de Almeirim que pretendam integrar este projeto de interação Internacional, ficando agregados a uma base de dados para solicitação de participação em eventos da sua área de intervenção, música, teatro, pintura, escultura, Bandas, Orquestras, Grupos de Folclore e todas as formas de arte do Concelho de Almeirim.