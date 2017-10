Filipe Rego regressa a Fazendas de Almeirim

No domingo Filipe Rego vai regressar a Fazendas de Almeirim para, ao serviço do Benfica do Ribetejo, defrontar o Fazendense na 2.ª jornada da Taça do Ribatejo

Depois de ter sido campeão distrital e ainda como adjunto uma Taca Ribatejo no Fazendense este é um dia especial para o treinador: “Sempre especial. Ali sinto que é a minha casa. Passei ali os melhores momentos da minha até agora carreira de treinador. É um sentimento estranho. Mas neste momento e durante aqueles 90m serei somente Benfica”, sublinha o treinador que deseja “ao Fazendense que consiga no campeonato os seus objectivos. Na taça tudo é possível e vamos fazer por isso”.