Ribatejanos chamados a fazer Orçamento Participativo Jovem Portugal

No próximo dia 18 de outubro, pelas 14h30, terá lugar o Encontro de Participação de Santarém no âmbito do Orçamento Participativo Jovem Portugal 2017 (OPJP), a decorrer nas instalações da Loja Ponto JA de Santarém do Instituto Português do Desporto e Juventude (Av. Grupo de Forcados Amadores de Santarém, nº1).

O OPJP consiste num processo de participação democrática, desenvolvido pelo Governo da República Portuguesa, com uma dotação de 300 mil euros para projetos que serão propostos e decididos pelos jovens. Trata-se de uma iniciativa pioneira no panorama mundial.

Neste Encontro, pretende-se que jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos, inclusive, nacionais ou estrangeiros a residir legalmente em Portugal, fiquem a conhecer o OPJP e apresentem propostas de investimento público, até um montante máximo de 75 mil euros. As propostas deverão beneficiar mais do que um município (no mínimo dois) e versar sobre pelo menos uma das seguintes áreas temáticas: desporto inclusivo, educação para as ciências, inovação social e sustentabilidade

ambiental.

A apresentação de propostas deverá ser feita até 29 de outubro, podendo ser realizada online, através da página opjovem.gov.pt ou presencialmente nos serviços do IPDJ. Para o efeito decorrerão ainda vinte Encontros de Participação, em todo o território nacional, sendo que na região de Lisboa e Vale do Tejo irão ainda decorrer mais dois Encontros, dia 19 de outubro no distrito de Setúbal e no dia 23 de outubro

no distrito de Lisboa.

Esta é uma oportunidade de dar voz aos jovens e de poderem implementar projetos em prol da comunidade local.

Para mais informações, as/os interessadas/os deverão contactar os serviços de Santarém do IPDJ, através do telefone 243 350 410 ou email mailsantarem@ipdj.pt.