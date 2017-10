USAL abre ano letivo

Está aberto o ano letivo na Universidade Sénior de Almeirim. A abertura decorreu com uma sessão que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim, com salão cheio.

A Associação Sénior de Almeirim nasce com a necessidade da existência de um corpo jurídico que enquadrasse de forma legal as actividades da USAL – Universidade Sénior de Almeirim. Assim juntaram-se as sinergias de vários quadrantes da sociedade civil, para de uma forma colaborativa dar início a este projecto.

Depois de vários contactos iniciais, surgiu um corpo inicial de 23 sócios fundadores que em 27 de Setembro de 2006 assinaram a escritura e respectivos estatutos de fundação da ASA, passando essa data a ser comemorada como a data da matriz fundadora desta associação.

Desde esse momento a ASA assumiu o seu papel como sustentáculo legal da valência USAL, assumindo também toda a actividade administrativa inerente ao funcionamento das duas entidades, objectivos que fazem parte da sua criação, libertando desse modo a USAL, para que esta assumisse a sua tarefa primordial de promover a aprendizagem ao longo da vida concorrendo com essa tarefa para o bem-estar, físico, social e psicológico dos cidadãos seniores do Concelho de Almeirim.