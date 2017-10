Almeirinense leva número recorde de empresas à Fruit Attraction 2017 em Madrid

A Portugal Fresh – Associação para a Promoção de Frutas Legumes e Flores vai levar à Fruit Attracion 2017, em Madrid, a maior delegação de sempre de produtores nacionais. O presidente executivo da Portugal Fresh é o almeirinense Gonçalo Santos Andrade.

Entre 18 e 20 de outubro, 38 empresas e associações de produtores vão marcar presença naquela que é uma das principais feiras empresariais da Europa, onde se reúnem 60 mil profissionais de 110 países.

Comparando com 2016, a presença portuguesa aumentou 46%. Também a área ocupada pela Portugal Fresh cresceu 10% face à edição passada, para 417 metros quadrados.

Espanha é o principal destino das exportações de frutas, legumes e flores nacionais, absorvendo 30,3% das vendas internacionais em 2016. Segue-se França (11,9%), Reino Unido (9%), Países Baixos (8,4%) e Alemanha (6,4%).

«Espanha é o nosso maior mercado de proximidade e o destino natural dos produtos portugueses, mas as empresas estão a exportar cada vez mais, e para novos destinos. Nesta feira estarão presentes os principais operadores do setor, que vão mostrar o que de melhor se faz no País», diz Gonçalo Santos Andrade, presidente executivo da Portugal Fresh.

As exportações de frutas, legumes e flores aumentaram em média 10% ao ano nos últimos dez anos e atingiram os 1.310 milhões de euros em 2016. A tendência de crescimento do setor nos mercados internacionais deverá manter-se em 2017: no primeiro semestre, as exportações chegaram perto dos 725 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de mais de 23% em comparação com o mesmo período de 2016.

«A estratégia de promoção internacional está a traduzir-se em resultados e, em 2017, a tendência continuará a ser de aumento da presença dos produtos nacionais nos maiores mercados internacionais. O plano de atividades da Portugal Fresh para este ano inclui 20 ações de promoção em 12 países, como os Estados Unidos, México e Alemanha. A maioria dessas acções já foram concretizadas», afirma Gonçalo Santos Andrade.

O objetivo é atingir os 2.000 milhões de euros de exportações em 2020.

Com: www.flfrevista.pt