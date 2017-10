Escolas recebem galardões eco-escola

Almeirim recebeu, nos dias 12 e 13 de outubro, os galardões eco-escola. No dia 12 foi a vez de hastear da bandeira na Escola dos Charcos e no dia 13 foi no Canto do Jardim. Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation for Environmental Education”, desenvolvido em Portugal desde 1996

pela ABAE.

Pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito

da Educação Ambiental para a Sustentabilidade. O programa é coordenado a nível internacional, nacional, regional e de escola. Esta coordenação multinível permite a confluência para objetivos,

metodologias e critérios comuns que respeitam a especificidade de cada escola relativamente aos seus alunos e caraterísticas do meio envolvente.