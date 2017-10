Última Hora: Fumigação de plantas atinge moradores do Pupo

Vários moradores junto ao Circuito de Manutenção sentiram, ao final da tarde e início da noite, forte irritação nas vias respiratórias.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) em declarações ao nosso jornal diz que a origem pode estar na fumigação de plantas num terreno agrícola junto daquela zona urbana.

O CDOS acionou para o local 22 operacionais apoiados por seis viaturas sendo ainda feita a recomendação à população para que se mantenha dentro casa para evitar o contacto com produto químico.

O Almeirinense apurou no local que um elemento da GNR sentiu-se mal quando chegou ao local e que as crianças foram as mais afetadas por este problema.

A equipa da VMER do Hospital de Santarém esteve também no local.

(Em atualização)