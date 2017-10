Bruno Leitão entre os melhores da Europa: Atleta português soma quatro medalhas

Bruno Leitão conquistou, este fim de semana, mais quatro medalhas no Campeonato da Europa da Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual (ANDDI).

O atleta de Almeirim sagrou-se vice Campeão da Europa no Lançamento do Disco. Bruno Leitão, que já tem 37 anos e vestiu as cores da seleção nacional, conquistou o Bronze no Lançamento do Peso, nos 800 metros marcha e nos 1500 m também de marcha.

O atleta que compete pela APPADCM viu o colega André Silva ser campeão da Europa nos 800m marcha e 1500m marcha.