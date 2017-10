Duas pessoas detidas e quatro motos recuperadas pela GNR de Almeirim

A GNR de Almeirim deteve dois homens pelo crime de furto e recetação, no sábado, 15 de outubro, tendo ainda recuperado quatro motos roubadas.

Segundo avança a Rede Regional, um dos detidos, de 24 anos e residente em Almeirim, já estava a ser investigado pela GNR pela autoria de vários assaltos na região, tendo na sua posse duas das motos roubadas.

O segundo indíviduo, de 48 anos e residente em Ferreira do Zêzere, foi detido pelo crime de recetação tendo confessado às autoridades que já não era a primeira vez que comprava artigos ao jovem de Almeirim.

Os militares da GNR de Almeirim e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santarém, após a confissão do homem de 48 anos, deslocaram-se a um armazém em Ferreira do Zêzere, onde recuperaram outras duas motos que tinham sido furtadas em Fazendas de Almeirim.

Ambos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, tendo o processo baixado a inquérito.

As quatro motos já foram devolvidos aos legítimos proprietários.