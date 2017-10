Insólito: Campeão Nacional de Pesca perde canas

O Campeão Nacional de Pesca Desportiva, Luís Duarte, vive uma situação insólita. O material que transportava numa carrinha soltou-se e agora pede ajuda.

A caminho de casa, de Coruche para Fazendas de Almeirim, após um dia de pesca, Luis Duarte circulava numa carrinha de caixa aberta e por razões que não são conhecidas o saco com o material da pesca soltou-se. “Pelo caminho o meu saco de canas de inglesa marca Colmic com as respectivas canas. Agradecia se pudessem partilhar ou dar alguma informação”, diz a O Almeirinense.

Descrição: Saco da Marca Colmic (para canas de inglesa), com 5 bolsas. Conteúdo, quatro canas de pesca à inglesa de várias dimensões 3.9m a 4.5 m Marcas Tubertini, Daiwa, Browning e Starfix. 1 cana de Pesca à bolonhesa Marca Triana 6 metros. 2 Cabos de camaroeiro de 4.5 metros Marcas Tubertini e Milo.

Luis Duarte é de Fazendas de Almeirim tem um título de Campeão Nacional e duas presenças em mundiais.