Uma grande coluna de fumo está a invadir o concelho de Almeirim.

No concelho não há nenhuma situação a esta hora (21h45), mas no distrito há registo de 12 incêndios e isso justifica o intenso fumo que há no concelho.

No combate às chamas no distrito estão envolvidos 112 operacionais e 42 veículos.

(em atualização)