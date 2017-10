Almeirim pode ter equipa de “Walking Football”

A RUTIS e a Fundação Benfica vão desenvolver um projeto desportivo a nível nacional para maiores de 50 anos. O projeto é o “Walking Football” em que a Rede de Universidades Séniores quer criar entre oito a doze equipas da modalidade, sendo uma delas em Almeirim.

O “Walking Football” é um dos temas de discussão da Reunião Magna da Rutis que decorre esta terça-feira, 17 de outubro, no Cine Teatro de Almeirim. O presidente da Rutis, Luís Jacob, garante que a ideia é “Almeirim ter uma das equipas que vai participar na Taça Nacional da Modalidade”, que tem a final marcada para o Estádio da Luz. Para além da parte desportiva, o presidente da associação quer com esta modalidade “levar o nome de Almeirim a nível nacional” contando com o apoio da autarquia, tanto para a equipa, como para a realização da Taça Nacional.

Nuno Costa, representante da Fundação Benfica na Reuniao Magna, esclarece que este tipo de parcerias é importante “para conseguir chegar a todo o país a informação dos benefícios associados ao Walking Football e só com parceiros tão fortes como a Rutis e as Universidades Seniores é que vamos conseguir fazer este projeto”.

A fundação quer ter uma colaboração forte com as Universidades Seniores para que a modalidade seja uma realidade em Portugal, promovendo cada vez mais o envelhecimento ativo. Em relação à competição, Nuno Costa, diz que a modalidade está a dar os primeiros passos e “como a exemplo do futebol de praia e do futsal pode chegar bastante longe” mas defende que “depende do grau de envolvimento de todos os participantes”, finaliza.

O “Walking Football”, em inglês por enquanto, é um futebol lento ou a passo e um desporto para quem quer manter-se ativo e divertir-se a jogar mesmo quando o corpo já não permite grandes aventuras. A modalidade já tem milhares de praticantes pela Europa, está a dar os primeiros passos em Portugal e em Inglaterra até passou a ter regras oficiais.

Em Portugal, este deporto iniciou no Algarve. A organização nasceu há cerca de dois anos e promoveu a formação de vários núcleos da modalidade pela região, bem como alguns duelos internacionais.